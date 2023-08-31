Росія тримає три угруповання військ у прикордонних з Україною районах – Маляр

Росія тримає три угруповання військ у прикордонних з Україною районах, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, утримуючи у Брянській, Курській, та Бєлгородській областях три угруповання військ прикриття державного кордону («Брянськ», «Курськ» та «Бєлгород») з метою сковування наших військ та недопущення їх перекидання у райони активних бойових дій», – написала вона у телеграмі.

Маляр додала, що РФ продовжує обстріли українських населених пунктів зі своєї території та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням кордону України.

Українські військові регулярно повідомляють про російській обстріли прикордоння, зокрема, Сумської, Чернігівської областей, а також про спроби перетину кордону російськими диверсійно-розвідувальними групами у цих областях.