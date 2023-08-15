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Уряд виділив понад 1,2 млрд грн для будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині і Чернігівщині – Шмигаль

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, 911,5 млн отримає Харківщина та понад 363 млн грн Чернігівщина.

Кабінет міністрів України виділив Харківській і Чернігівській обласним військовим адміністраціям понад 1,2 млрд грн для будівництва фортифікаційних споруд, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляє пресслужба КМУ, ці кошти виділили з резервного фонду на запит Харківської та Чернігівської ОВА.

За словами прем’єра, 911,5 млн отримає Харківщина та понад 363 млн грн Чернігівщина. Це кошти на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд. Замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації.

Чернігівщина та Харківщина межують з Росією. Ці українські регіони регулярно зазнають російських обстрілів. Також неодноразово повідомлялося про спроби російських ДРГ перетнути кордон.

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