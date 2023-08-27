Буданов пережив понад десять замахів на своє життя – ГУР

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов пережив «більше ніж десять замахів на своє життя», розповів представник ГУР Андрій Юсов в інтерв’ю ISLND TV.

Так, за словами Юсова, «окупанти багато разів вчиняли замахи на Кирила Буданова протягом останніх років». Він каже, що один із них – «це ракетний удар по офісу ГУР під час повномасштабної війни».

«У цілому, сумарно більше ніж десять. Це з 2014 року... Попри ці численні замахи ГУР Міноборони на жодну годину, на жодну хвилину не припиняло своєї діяльності. Всі працювали також й у місці постійної дислокації відомства. Це саме стосується командира і всієї команди», – сказав Юсов.

Розвідник зазначив, що «російські пропагандисти часто намагаються вигадати брехню про Буданова».

«Дуже потішні були потім намагання російської пропаганди пояснити, що хтось десь потім лікувався, якісь наслідки, там зачіска не та, там ще щось», – додав він.

Кирило Буданов, який і раніше працював у ГУР, був призначений його начальником 5 серпня 2020 року указом президента Володимира Зеленського.

4 квітня 2019 року на Буданова був скоєний замах – нападник посеред ночі мінував його авто в Києві, але підірвався сам. У справі цього замаху затримана група громадян Росії, повідомляли в Офісі генерального прокурора України. Служба безпеки України заявляла, що вважає організатором цієї й кількох інших операцій убивств українських офіцерів розвідки начальника департаменту Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії генерала Дмитра Мінаєва.

У Росії державні засоби інформації стверджували, що Кирило Буданов був у групі українських офіцерів, які нібито брали участь у диверсії на півночі окупованого Росією Криму на початку серпня 2016 року. Тоді ж у Росії заявляли, ніби ще одним із причетних до тієї диверсії був офіцер ГУР МО України Максим Шаповал. У червні 2017 року Шаповал загинув унаслідок підриву його авта в Києві – схожим чином, як пізніше намагалися вбити Буданова.