Близько 20% російських полонених здаються добровільно – у ГУР розповіли про «обмінний фонд»

В України є «набагато менше» так званого обмінного фонду, ніж у Росії, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«У нас його набагато менше, ніж в Російській Федерації. Це правда. Тому що в перші дні вторгнення Російська Федерація нахапала тут страшну кількість заручників, у тому числі цивільних, пенсіонерів силових структур, просто людей, які, вони вважали, що є хтось страшний для них, ну і так далі. Тому наші цифри, на жаль, нижчі. Треба це розуміти. І, на жаль, я думаю, наздогнати ті цифри ми не зможемо», – сказав він.

Точне число Буданов навести відмовився, заявивши, що кількість так званого обмінного фонду є державною таємницею.

Очільник ГУР також повідомив, що з тих російських військових, які потрапляють у полон, близько 20% – здаються добровільно.

«Це біля 20% точно. Просто там: мені страшно, я нічого не хочу», – сказав він.

7 серпня Україна повернула з російського полону ще 22 військових. Як повідомив тоді омбудсмен Дмитро Лубінець, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2598 українців.

Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.

4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.

Повну версію інтерв’ю з Кирилом Будановим можна буде переглянути в суботу.