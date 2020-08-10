Новий керівник ГУР розповів про пріоритети роботи військової розвідки

Новопризначений начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про пріоритети роботи військової розвідки під його керівництвом.

Під час його представлення колективу ГУР Буданов заявив: «Для мене і моєї команди пріоритетом є реінтеграція Донбасу і Автономної Республіки Крим. Ми націлені на результат для майбутнього нашої держави».

Він також наголосив, що чітко розуміє поставлені перед ним завдання, повідомляє пресслужба ГУР.

«Сьогодні перед військовою розвідкою України стоять такі завдання: це збільшення впливу розвідки у сфері міжнародних відносин, повернення тимчасово окупованих територій Донбасу і Автономної Республіки Крим і відновлення справедливості відносно осіб, які принесли війну на нашу Батьківщину», – сказав також начальник ГУР Міноборони.

Президент України Володимир Зеленський, який представив нового керівника, зі свого боку, заявив, що рівень і фаховість Кирила Буданова не викликають ніяких сумнівів.

«Це офіцер, який пройшов усі сходинки військової розвідки, прекрасно знає систему зсередини, є учасником бойових дій із перших днів війни, а отже – це не «кабінетний теоретик», а справжній бойовий офіцер із великим досвідом і великим авторитетом», – сказав президент.

Кирило Буданов, який і раніше працював у ГУР, був призначений його начальником 5 серпня указом президента Володимира Зеленського.

4 квітня 2019 року на Буданова був скоєний замах – нападник посеред ночі мінував його авто в Києві, але підірвався сам. У справі цього замаху затримана група громадян Росії, повідомляли в Офісі генерального прокурора України. Служба безпеки України заявляла, що вважає організатором цієї й кількох інших операцій убивств українських офіцерів розвідки начальника департаменту Федеральної служби безпеки Росії генерала Дмитра Мінаєва.

У Росії державні засоби інформації стверджували, що Кирило Буданов був у групі українських офіцерів, які нібито брали участь у диверсії на півночі окупованого Росією Криму на початку серпня 2016 року. Тоді ж у Росії заявляли, ніби ще одним із причетних до тієї диверсії був офіцер ГУР МО України Максим Шаповал. У червні 2017 року Шаповал загинув унаслідок підриву його авта в Києві – схожим чином, як пізніше намагалися вбити Буданова.