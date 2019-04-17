СБУ назвала прізвище генерала ФСБ, якого вважає організатором убивств українських розвідників

Служба безпеки України вважає організатором операцій з убивства українських офіцерів розвідки начальника департаменту Федеральної служби безпеки Росії генерала Дмитра Мінаєва. Про це 17 квітня заявив голова СБУ Василь Грицак.

За його словами, російськими диверсійними групами в Україні командував громадянин Росії Башир Куштов, а координував організацію вибухів помічник начальника Головного управління Генштабу Збройних сил Росії на ім’я «Рустем».

«Але справжнім організатором цих убивств є генерал-лейтенант ФСБ РФ, начальник департаменту контррозвідувальної діяльності Дмитро Мінаєв», – вказав Грицак і додав, що Мінаєв особисто приїздив на окуповану частину Донбасу і командував диверсантами з так званого «міністерства держбезпеки» угруповання «ДНР».

На цьому ж брифінгу Грицак повідомив, що диверсант, підозрюваний у підриві автомобіля співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова 4 квітня, вижив, хоч і має тяжкі поранення, його заарештовано. Через деякий час після події Генпрокуратура повідомляла про смерть зловмисника внаслідок отриманих травм.

Силовики також затримали сімох осіб зі складу групи спецслужб Росії та ще одну людину, яка сприяла злочинам на території України, твердить Грицак.

31 березня 2017 року в Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш. Його авто підірвали у центрі міста. Від зазнаних травм Хараберюш помер на місці.

Співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал загинув внаслідок вибуху автомобіля, що стався у Солом’янському районі Києва близько восьмої ранку 27 червня 2017 року.