Нові деталі вбивств українських розвідників: що вони означають?

Убивці українських розвідників Олександра Хараберюша та Максима Шаповала, які готували й нові злочини, затримані. А ще вдалося виявити, хто саме в російських спецслужбах координував їх. З такими заявами вийшли до медіа голова Служби безпеки України Василь Грицак та головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Експерти в цьому контексті говорять про зростання ефективності українських спецслужб, але додають, що затримання і розкриття цих злочинів могли навмисно «приберегти» до виборів. Також, на думку експертів, у виборчий рік Кремль докладатиме ще більших зусиль для дестабілізації ситуації в Україні.

Служба безпеки України вважає організатором операцій з убивства українських офіцерів розвідки начальника департаменту Федеральної служби безпеки Росії генерала Дмитра Мінаєва. Про це 17 квітня заявив голова СБУ Василь Грицак. Також він відзвітував про затримання виконавців – учасників диверсійної групи, яка вчинила щонайменше два вбивства українських розвідників (Олександра Хараберюша та Максима Шаповала) і готувала нові злочини.

За словами Грицака, російською диверсійною групою в Україні командував один з ключових офіцерів ФСБ Росії та виходець з України.

«Справжнім організатором цих убивств є генерал-лейтенант ФСБ Росії, начальник департаменту контррозвідувальної діяльності Дмитро Мінаєв», – вказав Грицак і додав, що Мінаєв особисто приїздив на окуповану частину Донбасу і командував диверсантами з Донецька, з так званого «центру спеціальних операцій міністерства держбезпеки» у складі угруповання «ДНР».

На цьому ж брифінгу Грицак повідомив, що диверсант, підозрюваний у підриві автомобіля співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова 4 квітня, вижив, хоча раніше українські правоохоронці повідомляли протилежне. За словами Грицака, диверсант має тяжкі поранення, його лікують і тримають під арештом.

Раніше, невдовзі після вибуху, Генпрокуратура повідомляла про смерть зловмисника внаслідок отриманих травм.

Станом на 17 квітня українські силовики затримали сімох осіб зі складу групи спецслужб Росії та ще одного громадянина України, який сприяв цій групі.

Василь Грицак розповів журналістам, як діяли учасники угруповання та як ними керувала російська сторона.

Версія подій та нові факти від СБУ

Вбивства розвідників Олександра Хараберюша (31 березня 2017 року) та Максима Шаповала (27 червня 2017 року), як заявляють в СБУ, за одним і тим самим сценарієм здійснила одна з кількох автономних російських диверсійно-терористичних груп, які направляли з Росії та з окупованої частини Донбасу для політичних убивств та знищення офіцерів українських спецслужб.

(31 березня 2017 року) та (27 червня 2017 року), як заявляють в СБУ, за одним і тим самим сценарієм здійснила одна з кількох автономних російських диверсійно-терористичних груп, які направляли з Росії та з окупованої частини Донбасу для політичних убивств та знищення офіцерів українських спецслужб. СБУ заявляє, що зібрала докази спільного фінансування та організації цих терактів Федеральною службою безпеки (ФСБ) та військовою розвідкою Збройних сил Росії – обидва злочини координували одні й ті ж працівники російських спецслужб.

За аналогічним сценарієм група намагалася вчинити третій злочин, 4 квітня 2019 року, наполягають в СБУ, але виконавець, він же – керівник російської диверсійної групи, підірвав сам себе. Проте його вдалося врятувати і наразі він дає покази в лікарні, кажуть в СБУ, – це громадянин Росії Комаричев Василь Анатолійович 1978 року народження, житель Москви, офіцер російської військової розвідки.

1978 року народження, житель Москви, офіцер російської військової розвідки. Комаричев до 2016 року служив в Москві у силових структурах. Там він вчинив правопорушення, за які його заарештували. Він був звільнений з-під варти після того, як погодився піти на службу до російської військової розвідки та виконувати завдання в Україні та у країнах ЄС, повідомляє СБУ.

Диверсійна група Комаричева складалася із 7 осіб, і ще один громадянин України допомагав їй – усі ці співучасники заарештовані, кажуть в СБУ, включно з тим, хто підірвав себе сам. Останній арешт відбувся 17 квітня.

Ще один учасник групи – громадянин Росії Дзортов Тимур Мовлайович 1988 року народження, колишній заступник керівника адміністрації глави автономної республіки Інгушетія, а перед тим – охоронець глави республіки. Його СБУ затримала на конспіративній квартирі в Києві. Він, кажуть в СБУ, координував закладання вибухівки і мав забезпечувати відхід Комаричева з місця злочину.

1988 року народження, колишній заступник керівника адміністрації глави автономної республіки Інгушетія, а перед тим – охоронець глави республіки. Його СБУ затримала на конспіративній квартирі в Києві. Він, кажуть в СБУ, координував закладання вибухівки і мав забезпечувати відхід Комаричева з місця злочину. Громадяни Росії Комаричев і Дзортов для прикриття використовували в Україні паспорти Республіки Киргизстан. Бюро Інтерполу в Киргизстані відповіло СБУ, що паспорти є фальшивими, але їхні номери відповідають номерам двох справжніх паспортів, які видали двом іншим громадянам Республіки Киргизстан у попередні роки.

Дзортов і Комаричев, за даними СБУ, пройшли низку тренувань у Москві, в Дагестані та на Донбасі для виконання терактів в Україні. Відпрацьовували три варіанти: інсценування побутової сварки та убивство ножем, убивство з пістолета з глушником та вибух.

За даними СБУ, громадянин України, який допомагав диверсантам – житель Донецька Шутов Олег Миколайович 1966 року народження. Саме він, за даними відеозаписів СБУ, закладав вибухівку під авто українського розвідника Максима Шаповала. Для цього він орендував квартиру і паркомісце там, де жив Шаповал. Після вибуху він виїхав з Києва до Росії, а потім у окупований Донецьк, Наразі він заарештований і дає покази, кажуть в СБУ.

1966 року народження. Саме він, за даними відеозаписів СБУ, закладав вибухівку під авто українського розвідника Максима Шаповала. Для цього він орендував квартиру і паркомісце там, де жив Шаповал. Після вибуху він виїхав з Києва до Росії, а потім у окупований Донецьк, Наразі він заарештований і дає покази, кажуть в СБУ. Керівником Шутова був Василь Євдокимов (на прізвисько «Ленін»), який командував так званим «центром спеціальних операцій» угруповання «ДНР», розташованим в Донецьку – він координував, наполягають в СБУ, зокрема, вбивство українського розвідника Олександра Хараберюша в Маріуполі.

(на прізвисько «Ленін»), який командував так званим «центром спеціальних операцій» угруповання «ДНР», розташованим в Донецьку – він координував, наполягають в СБУ, зокрема, вбивство українського розвідника Олександра Хараберюша в Маріуполі. Виконавець убивства Хараберюша Юлія Прасолова була затримана через рік після нього, у жовтні 2018 року. Суд визнав її винною і призначив 12 років ув’язнення.

була затримана через рік після нього, у жовтні 2018 року. Суд визнав її винною і призначив 12 років ув’язнення. У 2017 році, як розповіли в СБУ, Олег Шутов, Василь Комаричев і Тимур Дзортов готували серію убивств офіцерів українських спецслужб, для чого організували стеження за ними. В СБУ додали, що Шутов, зокрема, забезпечував групу автотранспортом, готував конспіративні квартири та переправляв зброю для Комаричева і Дзортова, які мали стати виконавцями убивства.

і Тимур Дзортов готували серію убивств офіцерів українських спецслужб, для чого організували стеження за ними. В СБУ додали, що Шутов, зокрема, забезпечував групу автотранспортом, готував конспіративні квартири та переправляв зброю для Комаричева і Дзортова, які мали стати виконавцями убивства. Василь Грицак запевнив, що СБУ виявило всіх членів цієї агентурної мережі. Через дії СБУ російські спецслужби відклали виконання убивства, але невдовзі знайшли для нього іншого виконавця – це громадянин Росії Куштов Башир Абдулхамідович 1968 року народження.

1968 року народження. СБУ заявляє, що має докази участі Куштова у операціях російських спецслужб з убивства у Туреччині чеченських опозиціонерів. Куштов, додають в СБУ, передавав Комаричеву і Дзортову кошти за виконання терористичних актів в Україні.

і Дзортову кошти за виконання терористичних актів в Україні. Дії цих трьох осіб в Україні координував та тренував їх помічник командувача російської військової розвідки на ім’я Рустем , наголошують в СБУ, саме він визначав час і спосіб убивства українських офіцерів.

, наголошують в СБУ, саме він визначав час і спосіб убивства українських офіцерів. За версією СБУ, справжнім організатором і замовником убивств двох українських розвідників та замаху на третього є начальник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Росії генерал-лейтенант Мінаєв Дмитро Вікторович (народився 1966 року в Українській РСР). Під час скоєння цих злочинів він перебував в окупованому Донецьку, в будівлі, яку займає так званий «центр спеціальних операцій» угруповання ДНР.

(народився 1966 року в Українській РСР). Під час скоєння цих злочинів він перебував в окупованому Донецьку, в будівлі, яку займає так званий «центр спеціальних операцій» угруповання ДНР. Мінаєв та інші представники російських спецслужб безперешкодно користувалися відкритими базами даних про громадян України, зокрема і системою «Безпечне місто» – для організації віддаленого спостереження за потенційними жертвами, наголошує Василь Грицак.

В СБУ стверджують, що під час цього розслідування вони змогли викрити діяльність російських спецслужб не лише в Україні, а й у країнах ЄС і наразі оприлюднили лише незначну частину фактів.

«Які ще потрібні докази того, що Росія грубо порушує всі можливі норми міжнародного права? Це вони роблять і на території України, і на території інших суверенних держав, зокрема Європейського союзу. Прийде час – і ми обов’язково оприлюднимо всі ці дані», – підсумовує Василь Грицак.

Експерти – про російську загрозу і «фактор виборів»

Українські спецслужби навчилися розкривати російські спецоперації, але поки що не завжди можуть попереджати їх, так прокоментував оприлюднені Службою безпеки України факти співдиректор програм з міжнародної безпеки «Центру Разумкова» Олексій Мельник.

Українські спецслужби навчилися розкривати злочини російських спецслужб. Але, на жаль, ми ще мало бачимо фактів їхнього попередження

«Це тривожна тенденція: тому що це теракти, які здійснюються на території України, зокрема в Києві та інших містах. Так, в кінці березня впіймали терориста у харківському метро. Тобто, жертв могло бути значно більше. Так, українські спецслужби навчилися розкривати такі злочини. Але, на жаль, ми ще мало бачимо фактів їхнього попередження (втім, не виключаю, що вони є, але про них не повідомляють)».

За словами Олексія Мельника, на дії російських спецслужб та диверсантів впливає і фактор виборів. Так, на його думку, силові акції Росії в Україні в цей період можливі, але головними у виборчий рік стануть дії Кремля з «дестабілізації та делегітимації нинішньої та наступної влади». Саме це є стратегічною ціллю Росії, тож силові сценарії в українському тилу чи на фронті можуть навіть завадити її намірам, оскільки принесуть додатковий відсоток кандидатові у президенти і чинному главі держави Петру Порошенку, пояснює Мельник.

На його думку, нині Кремль більшою мірою активізує в Україні інформаційні спецоперації, а також веде приховану роботу, створює мережі агентів, які будуть активовані пізніше, «для точкових чи масованих ударів».

Українським спецслужбам можна подякувати за затримання виконавців убивств, визнає український військовий експерт Олег Жданов. Але він наголошує: затримання та звіт про нього – виглядають як поспіх перед виборами. Тоді як краще було б довше спостерігати за виконавцями, щоб викрити якнайбільшу частину російської мережі в Україні, додає він.

Це просто під вибори опублікували матеріали, які вже були... Але я вітаю те, що цю диверсійну групу розкрили

«Це просто під вибори опублікували ті матеріали, які вже були. Скільки років (наголошую, років!) минуло з дня убивства полковника Шаповала – і тут раптом напередодні другого туру голосування ми дізнаємося, що викрита злочинна група, яка діяла в Україні та знищувала офіцерів українських спецслужб. Тож це виглядає як піар, – вважає експерт. – Але я вітаю те, що цю диверсійну групу розкрили, якщо інформація про неї є правдивою. Проблема є ширшою: якщо ідеться про зовнішню розвідку (Міністерства оборони Росії) – то одними терористами не можна обмежуватися. Це, швидше за все, агентурна мережа, яка працює цілеспрямовано і має певні завдання».

Відтак, припускає Жданов, поспішне оприлюднення результатів розслідування могло і нашкодити. За його словами, виконавцям краще було дати «ще трохи погуляти», і стежити за ними, щоб узяти всіх кураторів і замовників.

«Гадаю, в СБУ так і робили, але через вибори прискорилися і взяли самих виконавців. Це найнижча ланка тієї агентури іншої держави, яка діє в Україні», – підсумовує Жданов.

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31 березня 2017 року в Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш. Його авто підірвали у центрі міста. Від зазнаних травм Хараберюш помер на місці.

Співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал загинув внаслідок вибуху автомобіля, що стався у Солом’янському районі Києва близько восьмої ранку 27 червня 2017 року.

Зранку 4 квітня поліція Києва повідомила про вибух автомобіля в Голосіївському районі Києва, внаслідок якого постраждав чоловік, який закладав під нього вибухівку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями «замах на вбивство» і «незаконне поводження зі зброєю». Вибухівку намагалися закласти під автівку одного з офіцерів українських спецслужб. Оскільки вона вибухнула під час закладання під автомобіль, власник автівки не постраждав. В інтересах слідства українські силовики певний час стверджували, що виконавець злочину загинув від травм унаслідок вибуху.