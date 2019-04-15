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15 Квітень 2019, Київ 18:10
Новини | Політика

Суд скасував російському політтехнологу Шувалову заборону на в’їзд до України

Суд повністю задовольнив позов Шувалова

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Окружний адміністративний суд Києва скасував російському політтехнологу Ігорю Шувалову заборону на в’їзд до України, повідомила прес-служба суду у відповідь на запит Радіо Свобода

8 квітня 2019 року суд повністю задовольнив позов Шувалова, визнавши протиправним та скасувавши рішення Державної міграційної служби України від 19 травня 2017 року про заборону політтехнологу в’їжджати в Україну терміном на п’ять років.

Відповідний позов Шувалов подав у квітні 2018 року.

У березні 2014 року Служба безпеки повідомила про рішення видворити з України громадянина Росії, політтехнолога Ігора Шувалова. У СБУ пояснили це рішення діями росіянина, які завдають шкоди національній безпеці через втручання в інформаційну сферу України й сепаратистські прояви. Видворення Ігоря Шувалова відбулося у травні 2017 року. Він був заступником директора з розвитку компанії «Національні інформаційні системи», що виробляє новинні програми для телеканалу «Інтер».

В Україні неодноразово відбувалися акції протесту проти політики телеканалу «Інтер»
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