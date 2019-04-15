Суд скасував російському політтехнологу Шувалову заборону на в’їзд до України

Окружний адміністративний суд Києва скасував російському політтехнологу Ігорю Шувалову заборону на в’їзд до України, повідомила прес-служба суду у відповідь на запит Радіо Свобода

8 квітня 2019 року суд повністю задовольнив позов Шувалова, визнавши протиправним та скасувавши рішення Державної міграційної служби України від 19 травня 2017 року про заборону політтехнологу в’їжджати в Україну терміном на п’ять років.

Відповідний позов Шувалов подав у квітні 2018 року.

У березні 2014 року Служба безпеки повідомила про рішення видворити з України громадянина Росії, політтехнолога Ігора Шувалова. У СБУ пояснили це рішення діями росіянина, які завдають шкоди національній безпеці через втручання в інформаційну сферу України й сепаратистські прояви. Видворення Ігоря Шувалова відбулося у травні 2017 року. Він був заступником директора з розвитку компанії «Національні інформаційні системи», що виробляє новинні програми для телеканалу «Інтер».