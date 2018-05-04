Російський політтехнолог Шувалов оскаржує в суді заборону на в’їзд в Україну

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Ігоря Шувалова до Державної міграційної служби України.
Як повідомляє портал судової влади, Шувалов просить суд визнавати протиправним і скасувати рішення ДМСУ про заборону йому в’їзду в Україну протягом 5 років.
Судове засідання призначене на 18 травня.
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У березні 2014 року Служба безпеки повідомила про рішення видворити з України громадянина Росії, політтехнолога Ігора Шувалова. У СБУ пояснили це рішення діями росіянина, які завдають шкоди національній безпеці через втручання в інформаційну сферу України й сепаратистські прояви. Видворення Ігоря Шувалова відбулося у травні 2017 року.
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