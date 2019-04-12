СБУ викрила схему фінансування угруповань «Л/ДНР», затримані 6 людей

У Службі безпеки України повідомили про викриття злочинної групи з шести осіб, яка налагодила механізм фінансування визнаних в Україні терористичними угруповань «ДНР» та «ЛНР». Як йдеться на сайті відомства, організаторів незаконної схеми за місцями їх проживання в Дніпрі, Харкові та Рубіжному Луганської області.

«Шестеро громадян України через підконтрольні суб’єкти господарювання налагодили постачання до терористичних організацій товарів широкого вжитку. Протиправний механізм діяв за схемою так званого «псевдоекспорту»: товар під виглядом експорту вивозився до Росії, звідки через контрольовані терористами пункти пропуску і митні пости потравляв до ОРДЛО. При цьому комерсанти систематично сплачували податкові та митні платежі до бюджетів квазіреспублік, кошти з яких йшли на фінансування незаконних збройних формувань», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними спецслужби, наразі відкрите кримінальне провадження за статтею про «фінансування тероризму», вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та взяття під варту.

У СБУ раніше повідомили, що за минулий рік затримали понад півсотні бойовиків з угруповань «ДНР» та «ЛНР», які за підтримки Росії контролюють частину території Донецької та Луганської областей. Повідомлялось, що правоохоронці відкрили 850 кримінальних проваджень, 144 обвинувальні вироки набрали чинності.