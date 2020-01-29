ОГП назвав нові деталі справи про замах на українського розвідника торік у Києві

В Офісі генпрокурора повідомили про завершення досудового розслідування щодо двох громадян Росії, підозрюваних у замаху на теракт через підрив 4 квітня 2019 року у Києві автомобіля, яким користувався військовослужбовець одного з розвідувальних органів.

«Наразі триває ознайомлення підозрюваних і їхніх захисників з матеріалами досудового розслідування, після завершення якого обвинувальний акт буде передано до суду для розгляду по суті. Максимальне покарання за санкцією статей – 15 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними відомства, підозрюваним інкримінують, зокрема, вчинення злочинів за статтями про замах на терористичний акт, незаконне поводження з вогнепальною зброєю і використання завідомо підробленого документа.

4 квітня 2019 року поліція Києва повідомила про вибух автомобіля в Голосіївському районі Києва, внаслідок якого постраждав чоловік. Пізніше стало відомо, що йдеться про співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

17 квітня 2019 року керівництво СБУ заявило, що спецслужби вважають організатором операцій проти українських офіцерів розвідки начальника департаменту Федеральної служби безпеки Росії генерала Дмитра Мінаєва. Повідомлялося, що українські силовики затримали сімох осіб зі складу групи спецслужб Росії та ще одного громадянина України, який сприяв цій групі.