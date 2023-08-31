Білорусь отримала ядерні боєголовки від РФ, але використати їх не вийде – Буданов

Днями Росія доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки, але використати їх не вийде, розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

«Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок. До речі, щодо ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами», – зазначив керівник розвідки.

Буданов також повідомив, що вже ознайомився з «досить неприємними для Білорусі документами», а саме з оригіналами документів про результати тренувань.

«Російське 12 головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, які в невеликій кількості є в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння. Разом з тим, білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу «Точка У», – підсумував керівник розвідки.

Наприкінці червня Лукашенко заявив, що «більша частина» російської ядерної зброї, яку планувалося перемістити до Білорусі, вже в країні.

22 липня у Розвідувальному Управлінні Міністерства оборони США (Defence Intelligence Agency) зазначили, що «немає підстав сумніватися» в тому, що Росія, як заявив президент Володимир Путін, дійсно розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі.