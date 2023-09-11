Вілкул прозвітував про «тривожні ніч та ранок» на Криворіжжі – є руйнування, але без жертв

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про поточну ситуацію в місті та околицях після ночі та ранку російських атак.

«Тривожні ніч та ранок. Ворог атакував Україну, в тому числі і наше місто, ракетами та ударними БПЛА типу Shahed-136/131. Було два комбіновані удари із застосуванням ракет та «шахедів». Головне – без втрат. На території Криворізького району та міста Кривий Ріг силами ПВК «Схід» було знищено 11 БПЛА. Це вибухи, що чули криворіжці вночі та вранці. У Криворізькому районі сталася пожежа – ліквідована», – написав Вілкул у Telegram.

Раніше сьогодні він повідомляв про вибухи у Кривому Розі.

Також, за словами Вілкула, у Гречаноподівській громаді пошкоджено 4 приватних будинки, декілька господарчих споруд. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було.

«Загроза повторних атак залишається високою, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги», – звернувся він, і запевнив, що у Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.

Повідомляється, що на Дніпропетровщині армія РФ також атакувала з допомогою авіації Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Є деякі руйнування, але без втрат.

За даними Повітряних сил ЗСУ, минулої ночі було знищено 12 «шахедів» у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БПЛА невстановленого типу.