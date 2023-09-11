У Повітряних силах повідомили про 12 знищених вночі «шахедів»

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що минулої ночі було знищено 12 ударних безпілотників Shahed-136/131, запущених Росією по Україні.

«Уночі 11 вересня 2023 року противник атакував ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ). Зафіксовано пуски 12 «шахедів» у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей. До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 12 Shahed-136/131 у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БПЛА невстановленого типу», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, також армія РФ застосувала тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59 – попередньо без втрат.

Сьогодні вночі у деяких України оголошувалась повітряна тривога.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України. Останнім часом, в тому числі, Одещину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.