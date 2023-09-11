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У Повітряних силах повідомили про 12 знищених вночі «шахедів»

Також було знищено один БПЛА невстановленого типу (фото ілюстративне)

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що минулої ночі було знищено 12 ударних безпілотників Shahed-136/131, запущених Росією по Україні.

«Уночі 11 вересня 2023 року противник атакував ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ). Зафіксовано пуски 12 «шахедів» у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей. До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 12 Shahed-136/131 у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БПЛА невстановленого типу», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, також армія РФ застосувала тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59 – попередньо без втрат.

Сьогодні вночі у деяких України оголошувалась повітряна тривога.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України. Останнім часом, в тому числі, Одещину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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