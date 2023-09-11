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Новини | Суспільство

Влада повідомляє про вибухи у Кривому Розі

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

У Кривому Розі 11 вересня пролунали вибухи, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», – написав він у Telegram.

У Дніпропетровській області та південно-східних областях оголошено повітряну тривогу.

«Всю офіційну інформацію про ситуацію в області ОВА надасть по завершенню тривоги», – зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські війська 8 вересня завдали удару по Кривому Рогу, загинув поліцейський, понад 70 людей зазнали поранень.

Війська РФ регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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