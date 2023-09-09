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Число постраждалих у Кривому Розі зросло до 74 – Вілкул

Наслідки ракетного удару Росії по Кривому Рогу, 8 вересня 2023 року

У Кривому Розі кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного удару РФ збільшилася до 74, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«У лікарнях міста перебуває 34 людей, троє з них – у тяжкому стані. Їм надається вся необхідна допомога», – написав він у телеграмі вранці 9 вересня.

Напередодні повідомляли про одного загиблого і 73 постраждалих.

Російські війська обстріляли Кривий Ріг вранці 8 вересня. Як уточнив керівник МВС Ігор Клименко, через російський удар зруйнована одна із адмінбудівель поліції – загинув поліцейський.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Удар по Кривому Рогу: 70 поранених, один загиблий. Репортаж з місця подій (відео)
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Удар по Кривому Рогу: 70 поранених, один загиблий. Репортаж з місця подій (відео)

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