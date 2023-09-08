Лисак: російська армія вдарила по адмінбудівлі в Кривому Розі, відомо про 1 загиблого

Російські війська обстріляли Кривий Ріг вранці 8 вересня, повідомила місцева влада.

Зокрема, голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що ракета поцілила в адміністративну будівлю.

«Попередньо, один загиблий та дев’ять постраждалих. Трьох дістали з-під завалів», – заявив він.

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Обстріл також спричинив пожежу на площі 200 квадратних метрів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що загинув поліцейський, ще трьох рятувальники дістали з-під завалів у важкому стані. Ще шестеро співробітників зазнали травм.

Він додав, що також постраждали житлові будинки.

«Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи», – повідомив він.

Згодом Клименко повідомив, що на 10 годину ранку відомо про 25 поранених.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.