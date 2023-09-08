ДСНС: через ракетний удар РФ по Сумах постраждали дві людини

Через російську ракетну атаку по Сумах постраждали дві людини, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



«Вранці 8 вересня внаслідок удару по м. Суми зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі», – йдеться у повідомленні.



У ДСНС зазначають, що під завалами перебували дві людини – чоловік (1953 р.н) та жінка (1958 р.н).

Близько 5:30 на Сумщині оголосили повітряну ракетну небезпеку, яка тривала приблизно пів години. У соцмережах писали про звуки вибуху в місті. Місцева влада повідомила про роботу ППО у Сумах.

Згодом місцева влада повідомила, що війська РФ на світанку завдали ракетного удару по приватному сектору у Сумах.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні