Війська РФ на світанку завдали ракетного удару по Сумах – ОВА

Війська РФ на світанку завдали ракетного удару по приватному сектору у Сумах, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

«У Сумах російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору. Зруйновано приватний будинок. Усі служби працюють на місці», – йдеться у повідомленні.

Про постраждалих наразі не повідомляється.



О 5:30 на Сумщині оголосили повітряну ракетну небезпеку, яка тривала приблизно пів години. У соцмережах писали про звуки вибуху в місті. Місцева влада повідомила про роботу ППО у Сумах.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні