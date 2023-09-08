Обстріли прифронтових областей: двоє цивільних загинули в Запорізькій та Херсонській областях

Російські війська здійснили 93 обстріли Запорізької області за попередню добу, повідомив голова області Юрій Малашко вранці 8 вересня.

«Внаслідок ракетного удару по Приморському загинула 54-річна жінка. Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об’єктів інфраструктури», – заявив він.

Ще одна людина загинула через російські обстріли в Херсонській області, заявив голова регіону Олександр Прокудін.

«Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє – дістали поранення», – написав він у своєму Телеграмі.

Загалом, за його даними, російська армія 62 рази обстріляла область, випустивши 281 снаряд із мінометів, артилерії, «Градів», безпілотників, АГС, ПТРК та авіації.

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Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські війська обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району на початку доби, о 2:30. Чоловік 68 років був поранений та госпіталізований. Також напередодні обстрілів зазнавали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

«У селі Гранів Харківського району ворожий дрон вдарив по приватному будинку, отримала осколкове поранення та була госпіталізована жінка 77 років. У селі Колодязне Куп’янського району обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа», – заявив він.

Обстріли також спричинили лісові пожежі в селах Зідьки Чугуївського району та Курілівка Куп’янського району. Також троє людей підірвалися на вибухонебезпечних пристроях напередодні, один із них помер у лікарні.

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Донецька обласна державна адміністрація повідомляє про двох поранених жителів за добу – в Авдіївці та Іванівському. Також «вдалося встановити інформацію щодо ще 4 поранених внаслідок обстрілу Костянтинівки».