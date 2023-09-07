Через російські артобстріли по Нікопольщині є двоє поранених

Російські війська після нічних ударів по Нікополю на Дніпропетровщині продовжили обстрілювати регіон і упродовж дня, повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Сьогодні тричі агресор вдарив по районному центру. І ще раз – по Марганецькій громаді. Осколкові поранення отримали 52-річна жінка та 57-річний чоловік. Їм надали допомогу, лікуватимуться амбулаторно. Загорівся приватний будинок. Вогонь рятувальники вже приборкали. Загалом пошкоджені 8 осель місцевих. А ще – 5 господарських споруд та авто. Понівечені 2 лінії електропередач», – повідомив Лисак.

За його словами, вже надвечір російська армія обстріляла Покровську громаду Синельниківського району – виникла пожежа, наслідки атаки ще уточнюються.

Раніше повідомлялося, що вночі армія РФ вдарила по Нікополю на Дніпропетровщині. Інформації про жертв чи потерпілих не було.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння завдають ударів по Дніпропетровській області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.