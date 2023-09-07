Підрив на боєприпасі на Харківщині: чоловік помер у лікарні

Чоловік, який був поранений внаслідок підриву на боєприпасі в Харківській області, помер у лікарні – про це повідомила Національна поліція в області 7 вересня.

«Чоловік, який отримав травми неподалік села Мосьпанове, Чугуївського району помер в медичній установі», – йдеться в оновленні.

Раніше ДСНС повідомила про госпіталізацію трьох людей у Харківській області через наїзди на вибухонебезпечні предмети. Зокрема, чоловік і жінка наїхали на вибуховий пристрій на польовій дорозі, рухаючись у вантажівці поблизу села Мосьпанове Чугуївського району.

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Також в Ізюмському районі, в полі між Барвінковим і Червоним підірвався трактор місцевого агропідприємства. Тракториста 1981 року народження госпіталізували, його стан задовільний.

За даними ДСНС, від початку повномасштабної агресії Росії на 7 вересня 740 людей постраждали від вибухонебезпечних предметів. 30% території України, тобто 174 тисяч квадратних кілометрів вважаються забрудненими вибухонебезпечними предметами

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих частинах Херсонської та Харківської областях.