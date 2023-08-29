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На Чернігівщині через підрив авто на боєприпасі загинули дві людини, двоє дітей потрапили до лікарні – ДСНС

У ДСНС зазначають, що, нехтуючи попереджувальними знаками «Міни», що встановлені вздовж доріг, люди поїхали відпочивати на озеро.

На Чернігівщині 28 серпня вибухнув автомобіль на боєприпасі, внаслідок цього загинули двоє дорослих, двох дітей госпіталізували, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Нехтуючи попереджувальними знаками «Міни», що встановлені вздовж доріг, люди поїхали відпочивати на озеро. Авто наїхало на боєприпас, що здетонував, сталося загорання автомобіля. Унаслідок вибуху двоє дорослих загинули, а двох дітей госпіталізували», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС наголошують, що мінна небезпека у деокупованих населених пунктах і там, де велись бойові дії, вкрай висока, а маркування, що попереджають про потенційну загрозу, означають, що територія є небезпечною.

Влада деокупованих територій України регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях і закликає людей утриматися від відвідування необстежених саперами територій.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

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