На Чернігівщині через підрив авто на боєприпасі загинули дві людини, двоє дітей потрапили до лікарні – ДСНС

На Чернігівщині 28 серпня вибухнув автомобіль на боєприпасі, внаслідок цього загинули двоє дорослих, двох дітей госпіталізували, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Нехтуючи попереджувальними знаками «Міни», що встановлені вздовж доріг, люди поїхали відпочивати на озеро. Авто наїхало на боєприпас, що здетонував, сталося загорання автомобіля. Унаслідок вибуху двоє дорослих загинули, а двох дітей госпіталізували», – йдеться в повідомленні.



У ДСНС наголошують, що мінна небезпека у деокупованих населених пунктах і там, де велись бойові дії, вкрай висока, а маркування, що попереджають про потенційну загрозу, означають, що територія є небезпечною.

Влада деокупованих територій України регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях і закликає людей утриматися від відвідування необстежених саперами територій.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.