У полі на Херсонщині підірвався тракторист – влада

У полі на Херсонщині тракторист підірвався на міні, залишеній російськими військовими, повідомила обласна військова адміністрація.
«У полі, що поблизу Нової Кам’янки, на російській вибухівці підірвався тракторист. Через детонацію міни 62-річний чоловік дістав поранення обличчя, тулуба та рук», – кажуть в ОВА.
Зазначається, що постраждалого госпіталізували до травматологічного відділення однієї з лікарень. Медики надають йому необхідну допомогу.
В ОВА зауважили, що близько 87% полів Херсонщини досі всіяні російською вибухівкою.
Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих Херсонській та Харківській областях.
За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.
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