У полі на Херсонщині підірвався тракторист – влада

У полі на Херсонщині тракторист підірвався на міні, залишеній російськими військовими, повідомила обласна військова адміністрація.

«У полі, що поблизу Нової Кам’янки, на російській вибухівці підірвався тракторист. Через детонацію міни 62-річний чоловік дістав поранення обличчя, тулуба та рук», – кажуть в ОВА.

Зазначається, що постраждалого госпіталізували до травматологічного відділення однієї з лікарень. Медики надають йому необхідну допомогу.

В ОВА зауважили, що близько 87% полів Херсонщини досі всіяні російською вибухівкою.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих Херсонській та Харківській областях.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.