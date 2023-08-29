Прокудін: через російську вибухівку на Херсонщині за день загинули троє людей

Троє людей загинули через російську вибухівку в Херсонській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін увечері 29 серпня.

Він повідомив про випадок у Новопетрівці, де 43-річний тракторист загинув через детонацію російського вибухового пристрою.

«Також у полі, що поблизу села Садове, смертельні поранення отримали ще двоє чоловіків, 51 та 28 років, які натрапили на російські міни», – додав він.

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Прокудін нагадав про «надзвичайно високу» мінну небезпеку в області. Він закликав не відвідувати узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг і пустирі, якщо немає впевненості, що їх обстежили сапери.

Раніше про смерть тракториста від поранень, отриманих через підрив на міні біля Новопетрівки, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.