Швейцарія надасть Україні машину для «гуманітарного розмінування»

Швейцарія передасть Державній службі України з надзвичайних ситуацій гусеничну машину, щоб сапери з її допомогою займалися «гуманітарним розмінуванням». З пресрелізу швейцарської влади очевидно, що машина має застосовуватися лише в тилу, але не на фронті.

Разом із машиною Швейцарія передасть Україні трейлер для її перевезення та запчастини з розрахунком на три роки роботи.

Швейцарія історично дотримується нейтралітету. Після початку війни в Україні вона неодноразово відмовляла іншим європейським країнам, коли вони просили дозволити передачу Києву зброї та боєприпасів швейцарського виробництва. Але в червні 2023 року парламент країни вирішив, що реекспорт швейцарської зброї країнами, які «поділяють цінності Швейцарії», за певних умов не суперечить концепції нейтралітету країни.