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Нейтральна Швейцарія хоче долучитися до європейської системи ППО – медіа

Очікується, що міністерка оборони країни підпише декларацію з колегами з Австрії та Німеччини

Швейцарія хоче взяти участь в ініціативі Євросоюзу з протиповітряної оборони European Sky Shield – про це повідомили міжнародні медіа з посиланням на уряд країни 4 липня.

Очікується, що міністерка оборони Віола Амхерд підпише декларацію про наміри щодо приєднання до програми під час зустрічі з колегами з Австрії та Німеччини у п’ятницю 7 липня.

Німеччина запропонувала ініціативу European Sky Shield для посилення європейської протиповітряної оборони у жовтні 2022 року на тлі російської повномасштабної агресії проти України.

Наразі до неї долучилися 17 країн.

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