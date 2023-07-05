Нейтральна Швейцарія хоче долучитися до європейської системи ППО – медіа

Швейцарія хоче взяти участь в ініціативі Євросоюзу з протиповітряної оборони European Sky Shield – про це повідомили міжнародні медіа з посиланням на уряд країни 4 липня.

Очікується, що міністерка оборони Віола Амхерд підпише декларацію про наміри щодо приєднання до програми під час зустрічі з колегами з Австрії та Німеччини у п’ятницю 7 липня.

Німеччина запропонувала ініціативу European Sky Shield для посилення європейської протиповітряної оборони у жовтні 2022 року на тлі російської повномасштабної агресії проти України.

Наразі до неї долучилися 17 країн.