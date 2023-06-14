Німеччина зробила перший крок на отримання власного «Залізного купола» – Рoliticо

Бюджетний комітет Бундестагу виділив перший транш у розмірі 560 мільйонів євро на закупівлю ізраїльської системи протиповітряної оборони Arrow-3, повідомляє видання Рolitico.

Очікується, що витрати Німеччини на Arrow-3, який призначений для перехоплення балістичних ракет, сягнуть 4 мільярдів євро. У середу комітет також схвалив виділення близько 950 мільйонів євро на закупівлю шести систем ППО німецького виробництва IRIS-T-SLM.

«З купівлею німецького IRIS-T SLM і придбанням ізраїльської Arrow ми просуваємо два великі проекти, які допоможуть створити захисний купол в Німеччині», – сказав виданню законодавець Карстен Кляйн.

За його словами, сукупні системи протиповітряної оборони забезпечать радіус дії 2400 кілометрів.

Система Arrow-3 розроблена та вироблена Israeli Aerospace Industries у співпраці з американським аерокосмічним гігантом Boeing. Arrow-3 використовується в Ізраїлі з 2017 року як частина його мережі захисту Iron Dome («Залізний купол»). Згідно з документом, з яким ознайомилося видання Рolitico, Берлін прагне укласти контракт на Arrow-3 до кінця 2023 року, система може бути запущена в експлуатацію до кінця 2025 року.

У зв’язку зі збільшенням витрат на оборону в Європі після початку повномасштабної війни Росії проти України аерокосмічні компанії побоюються, що мільярди євро підуть підрядникам за межами ЄС, зокрема в Ізраїлі, Південній Кореї та Туреччині.