На деокупованій Херсонщині знешкодили понад 94 тисячі боєприпасів

На деокупованій території Херсонської області сапери виявили та знешкодили понад 94 тисячі вибухонебезпечних предметів, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

«На деокупованій Херсонщині сапери обстежили 77 014 гектарів територій, із них 65 270 гектарів – землі сільськогосподарського призначення», – кажуть в ОВА.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих Херсонській і Харківській областях.

За даними ДСНС, потенційно небезпечною через замінування є третина від загальної площі України.