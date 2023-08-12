В Одесі офіційно відкрили шість пляжів для купання

В Одесі офіційно відкрили зони для купання та оздоровлення, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Підписали спільний з командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ «Одеса» наказ про доступ людей до моря», – написав він у телеграмі.

За його словами, перші відкриті зони:

пляж Калетон

Інклюзивний пляж

муніципальний пляж (район 14 Фонтану)

пляж «Ікра»

пляж «Чайка»

муніципальний пляж (район 10 Фонтану)

Голова ОВА додав, що цей перелік з час буде доповнюватися.

На вказаних пляжах дозволене перебування людей з 08:00 до 20:00, але під час повітряної тривоги, за умови виявлення підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах ( пірсах, травнрсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей заборонено.



Кіпер зазначив, що на відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.

В Одесі вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ офіційно відкрили пляжі для купання. Минулого року регулярно повідомлялося про підриви відпочивальників на мінах в Одесі та області. Військові неодноразово нагадували про заборону відвідувати узбережжя та купатися в морі через мінування. Поліція закликала людей не ходити на пляжі.