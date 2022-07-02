На Одещині на пляжі двоє чоловіків підірвалися на міні – ОК «Південь»

На Одещині відпочивальники підірвалися на міні, в результаті одна людина загинула, ще одна поранена, повідомляє Одеська міська рада з посиланням на дані оперативного командування «Південь».

«На одному із пляжів Одещини чоловіча компанія вирішила відпочити, незважаючи на заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод. Під час запливу в морі один із відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, його тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився», – йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграмі.

Військові неодноразово нагадували про заборону відвідувати узбережжя та купатися в морі через мінування.

Патрульна поліція Одеси 5 червня попросила містян не ходити на пляжі та території узбережжя, тому що вони заміновані. Це стосується й Одеської області.