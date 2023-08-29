Херсонська ОВА: тракторист загинув через підрив на міні

Тракторист загинув під час польових робіт на Херсонщині через підрив на російській вибухівці – про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація 29 серпня.

«У районі Новопетрівки тракторист проводив польові роботи. Трактор наїхав на міну, залишену російською армією. Через вибух боєприпасу чоловік дістав поранення», – йдеться в повідомленні.

Згодом обласна влада повідомила, що чоловік помер від отриманих поранень.

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ОВА закликає жителів області не перебувати в місцях, які ще не обстежили сапери, оскільки чимало полів Херсонщини заміновані.

Влада деокупованих територій України регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях і закликає людей утриматися від відвідування необстежених саперами територій.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.