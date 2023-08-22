«Ми закінчили експертизу щодо Оленівки» – директор КНДІСЕ про використання Росією забороненої зброї

Під час масштабної війни проти України Російська Федерація використовує різні типи забороненої міжнародним правом та умовами ведення війни зброї. Зокрема, артилерійських боєприпасів «Смерч» із касетними боєприпасами. Про це звітують в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз (КНДІСЕ). Саме він займається дослідженнями зброї, яку Росія використовує під час бойових дій.

В інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» директор КНДІСЕ Олександр Рувін розповів, яку кількість експертиз уже провів інститут, якою є ситуація з запасами ракет у Росії та чому ці експертизи – важливі докази для міжнародних судів щодо воєнних злочинів російських військових в Україні.

– З ваших експертиз, тих, які робить ваша інституція, є багато висновків. Яку загрозливу і заборонену зброю Російська Федерація, російська армія використовували на території України з часу широкомасштабної війни, яку, зокрема, вдалося дослідити вашим інститутом, проводячи експертизи?

– Для того, щоб відразу всім пояснити, чим займається наш інститут, хочу сказати, що від початку збройної агресії, а це від 24 лютого, на інститут було покладені функції, в першу чергу і проведення експертиз, що стосується зброї, яка використовувалася безпосередньо Збройними силами Російської Федерації.

Ми проводили експертизи по всіх видах зброї, зброї безпосередньо, яка використовувалася військовими Російської Федерації. Це і артилерійська зброя, і міни з мінометів та міни, які вставлялися у мінно-вибухові загородження, це ракети, вогнемети, вся техніка, крилаті ракети та інше ракетно-артилерійське озброєння, яке використовувалося російськими військами.

Всього у нас призначено понад 30 тисяч експертиз, які стосуються безпосередньо зброї. Близько 14 тисяч ми вже зробили

Тому ми проводили експертизи по всіх випадках. Виїжджали майже на всі місця скоєння цих злочинів. Тому у нас є вся інформація. Ми експертиз вже дуже багато провели.

Всього у нас призначено понад 30 тисяч експертиз, які стосуються безпосередньо зброї. Близько 14 тисяч ми вже зробили. Це не тільки по зброї. Це і по об’єктах нерухомості або рухомому майну, яке було виведене з ладу. Але по всіх видах зброї, яка в першу чергу загрозлива і заборонена, яка використовувалася російською армією, ми проводили експертизи. І можу з вами поділитися досвідом.

– Пане Рувін, а яку заборонену зброю Російська Федерація використовувала на території України, власне, те, що вам вже вдалося дослідити?

– Це в першу чергу касетні боєприпаси, які використовували. У першу чергу якщо ми згадаємо з вами Гостомель, Бучу, Ірпінь – це використання артилерійських боєприпасів «Смерч» із касетними боєприпасами. Їх дуже багато в Бородянці знаходили, знаходили в Ірпені. Це також заборонена зброя касетна, яка використовувалася в інших містах: і в Маріуполі, і в Краматорську, і в інших. Це вогнемети.

В Оленівці була використана, за висновками наших експертів, вогнеметна зброя

Ми закінчили експертизу, яка стосується Оленівки, де була використана, за висновками наших експертів, вогнеметна зброя, внаслідок якої загинула велика кількість наших військовослужбовців.

Ну, і інша зброя, яка вже давно заборонена відповідними конвенціями. Це протипіхотні міни, міни іншого призначення. І це все використовувалося якраз безпосередньо російськими військами. Ми їх всі дослідили.

– А ці дослідження і результати ви передали, можливо, в Міжнародний кримінальний суд, міжнародним інституціям? Як відбувається ця комунікація з міжнародною спільнотою?

– У нас є, давно вже підписані всі угоди і приписи Міжнародного кримінального суду (МКС). Ми з ними спілкуємося, у постійному контакті. Експерти Міжнародного кримінального суду, які приїжджають на територію України, працюють на території нашого інституту. Ми разом проводимо експертизи. Вони у нас спільні.

Результати наші вже є в Міжнародному кримінальному суді

Також наш інституту акредитований в Європейській асоціація судово-експертних установ – ENFSI. Тому, за результатами наших висновків, вони повинні прийматися всіма судами європейських країн та правоохоронними органами.

Результати наші вже є в Міжнародному кримінальному суді. Ми спілкуємося з суддями, які сюди приїжджають. Заступник голови суду тут з нами постійно працює. Тобто всіх влаштовує те, що ми робимо. Результати всім підходять. Мається на увазі порядок оформлення, надання обґрунтування.

– Та інформація, яку ви передали, ті результати, які дослідив ваш інститут, чи достатньо їх для того, якщо ви це можете коментувати, щоб російське військове керівництво, яке віддавало накази використовувати зокрема цю зброю, було притягнуте до відповідальності, якщо трибунал винесе позитивне рішення в плані притягнення?

– Так. Ми також проводимо не тільки експертизи зброї, яка використовується. У нас єдиний підрозділ, який проводить військові експертизи, які якраз визначає, хто давав вказівки, хто давав накази, хто ухвалював рішення щодо або бомбардування, або використання цієї зброї. Я думаю, що у нас є, вже готова практика.

Ми вже маємо навіть позитивні рішення інших судів

За результатами наших експертиз, які ми надавали... Пам’ятаєте, МН17? Уже було ухвалене рішення судом по збиттю малайзійського Boeing рейсу 777, МН17. Це рішення іранського суду по катастрофі нашого літаку МАУ рейсу 752, Boeing-737, який летів рейсом «Тегеран-Київ». Тобто ми вже маємо навіть позитивні рішення інших судів.

Тобто Міжнародним кримінальним судом, я доповідав, ми допущені до доповіді в Гаазі. І я думаю, ніяких проблем не буде взагалі – цих доказів абсолютно достатньо.

Ми розшифровуємо «чорні скриньки», ми знаємо, звідки злетіли, хто давав яке доручення, з якого засобу з номером були постріли, хто там був командиром, хто надавав відповідні накази. Ці експертизи вже на стадії направлення до Міжнародного кримінального суду.

– Тобто по кожному окремому випадку, який ви опрацьовуєте, у вас є назване прізвище. Ви знаєте, хто віддавав ці накази, і ви передаєте ці дані міжнародним організаціям. А от проводячи експертизу ракет, дронів, уламків, які залишаються, що найбільше вражає вас як експертів, коли ви їх оглядаєте? Для прикладу, в одному з інтерв’ю я читав про те, що російські сили стирають маркування для того, аби не було зрозуміло, де виготовляють ту чи іншу зброю. А що ще вражає вас як експертів, коли ви досліджуєте цю зброю?

– Вони зрізають маркування не тільки для того, щоб ми не бачили, на яких заводах вони виробляють. Ми і так знаємо. Вони це ховають для того, щоб ми, по-перше, не могли ідентифікувати засоби, звідки вони летіли, яким маршрутом, де вони випускалися, яка партія, коли, що і як.

Останнім часом вже в нас долітають ракети випуску травня-червня 2023 року

У нас достатньо обладнання. Ми в принципі бачимо це все. Можу сказати, що останнім часом вже до нас долітають ракети випуску травня–червня 2023 року. Тобто вони вже прямо їх з конвеєра запускають. Тобто запаси вже закінчуються.

Дивує дуже багато що. Вже немає можливості, напевне, у них закуповувати дефіцитні блоки, які використовуються чисто для ракет. Вони їх паяють у ручному режимі. Вже бачимо, що це не збірка якась конвеєрна, це в ручному режимі. Тобто вже не можуть у тій кількості випускати, як вони їх робили. Дивує те, що у них появляється нова зброя. Бачимо схеми й інші речі іноземні. Тобто вони якимось чином все-таки протягують.

– А які країни? Ну, іранські дрони ми знаємо. Це публічна інформація. А з яких ще країн ці компоненти?

– Іранські дрони, які складаються з частин не тільки іранських. Ми там бачили дуже багато країн. Ми зараз досліджували – на заміну «Смерчам» прийшов новий вид озброєння «Торнадо-С». Випуску, ми досліджували, травень 2023 року. А схеми, починаючи зі США й інших. Ми вже навіть дійшли до Великої Британії. Це якраз березень і квітень 2023 року.

– Тобто ці частинки з цих країн також були в цій зброї?

– Так.

(Інтерв'ю з Олександром Рувіним дивіться після 39 хвилини 27 секунди)