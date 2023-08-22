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Україна і дві країни НАТО почали спільний випуск 120-мм мін – компанія-виробник

Експерти кажуть: 120-міліметрові міномети на сьогодні є одним з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії (фото ілюстративне)

Виробник броньованої техніки та озброєння компанія «Українська бронетехніка» повідомила про налагодження спільного виробництва мінометних пострілів калібру 120 міліметри із двома неназваними країнами-членами НАТО.

«Мінометні постріли виготовляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО. Міжнародна кооперація та роззосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги поставок цих боєприпасів», – повідомляє компанія у фейсбуці.

«Українська бронетехніка» – це приватне підприємство. Належить до сфери оборонно-промислового комплексу.

У компанії кажуть: 120-міліметрові міномети на сьогодні є одним з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії. Які масштаби спільного з двома країнами НАТО виробництва 120-мм мін, не повідомляється.

У березні державний концерн «Укроборонпром» заявляв про поставку Збройним силам України першої партії артилерійського 122-мм снаряда, які вироблені у кооперації з неназваною країною НАТО. Тоді йшлося, що це це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряда, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях.

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