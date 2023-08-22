Україна і дві країни НАТО почали спільний випуск 120-мм мін – компанія-виробник

Виробник броньованої техніки та озброєння компанія «Українська бронетехніка» повідомила про налагодження спільного виробництва мінометних пострілів калібру 120 міліметри із двома неназваними країнами-членами НАТО.

«Мінометні постріли виготовляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО. Міжнародна кооперація та роззосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги поставок цих боєприпасів», – повідомляє компанія у фейсбуці.

«Українська бронетехніка» – це приватне підприємство. Належить до сфери оборонно-промислового комплексу.

У компанії кажуть: 120-міліметрові міномети на сьогодні є одним з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії. Які масштаби спільного з двома країнами НАТО виробництва 120-мм мін, не повідомляється.

У березні державний концерн «Укроборонпром» заявляв про поставку Збройним силам України першої партії артилерійського 122-мм снаряда, які вироблені у кооперації з неназваною країною НАТО. Тоді йшлося, що це це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряда, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях.