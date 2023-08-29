У Білорусі повідомляють, що на кордоні з Україною через підрив мін пошкоджено залізницю

На кордоні з Білоруссю на українському боці підірвалися міни, через що пошкоджено залізницю, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на провладні Telegram-канали.

Згідно з повідомленнями, на місці, де стався підрив, розташовується лісовий масив. Підрив протитанкових мін буцімто стався на території Овруцького району Житомирської області близько пів на четверту ночі за 800 метрів від білоруського пункту пропуску «Словечно» у Гомельській області. Як ймовірну причину вибуху вказують влучання блискавки в одну з електрошахт. Внаслідок вибуху нібито пошкоджено опору мосту та залізничні колії.

Українські військові чи влада поки не коментували цю інформацію.

Раніше українська сторона повідомила про мінування українського кордону через загрозу нового наступу Росії з території Білорусі.