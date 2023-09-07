На Харківщині на мінах підірвалися вантажівка і трактор, троє людей госпіталізовані – ДСНС

Троє жителів Харківської області госпіталізовані з травмами через наїзд наїзду транспорту на вибухонебезпечні предмети 7 вересня, двоє потерпілих перебувають у тяжкому стані, повідомило обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, чоловік і жінка, рухаючись вантажним автомобілем польовою дорогою поблизу села Мосьпанове Чугуївського району, підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі.

«Внаслідок вибуху вони зазнали мінно-вибухових травм, значних тілесних ушкоджень. Стан тяжкий», – повідомили рятувальники.

Крім того, в Ізюмському районі, в полі між Барвінковим і Червоним підірвався трактор місцевого агропідприємства, за попередньою інформацією, – на касетному боєприпасі. Постраждав тракторист, 1981 р.н., його госпіталізували, стан – задовільний.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих Харківській і Херсонській.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.