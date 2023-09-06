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ДСНС: троє людей постраждали через підриви боєприпасів у двох областях

Рятувальники закликають бути обережними, рухатися перевіреними шляхами та не ігнорувати попереджувальні знаки

Троє людей постраждали у Сумській та Харківській областях через підриви на вибухівці, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 6 вересня.

Зокрема, за даними служби, на Сумщині, поблизу міста Ворожба, легковий автомобіль з’їхав у кювет та підірвався на боєприпасі. Водія 1965 року народження госпіталізували з травмами.

«На Харківщині, у лісовому масиві на території Ізюмського району, рухаючись ґрунтовою лісовою дорогою, вантажний автомобіль натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Травмувалося двоє чоловіків, які перебували у автівці. Їх доставлено до лікарні», – йдеться в повідомленні.

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ДСНС нагадує про «вкрай високу» мінну небезпеку на звільнених від російської окупації територіях. Рятувальники закликають бути обережними, рухатися перевіреними шляхами та не ігнорувати попереджувальні знаки.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих Херсонській та Харківській областях.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

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