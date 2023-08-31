Ситуація в Роботиному: в ЗСУ розповіли про «подвійні секрети» мін армії РФ

У Роботиному українські військові «продовжують закріплюватися» та готуються до подальших наступальних дій, зазначив речник Олександр Штупун в коментарі Радіо Свобода (проєкт «Донбас Реалії»).

«Є невеликі успіхи, іде трохи помалу, тому що ворог досить потужно закопався, замінував місцевість. Тому щоб не втрачати особовий склад, ми спочатку порушуємо логістику ворога. І стараємось діяти дуже обережно, тому що життя наших воїнів для нашого командування – найважливіше», – зазначив речник.

За його словами, проблема демінування, «одна з найбільших, вона значна».

«Ворог полює за технікою, яка робить проходи, тому деякі підрозділи розміновують вручну. І досить повільно, тому що ворог робив це, скажімо, креативно – в негативному сенсі цього слова. Дуже багато було і є всіляких сюрпризів», – наголосив Штупун.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що армія РФ використовує міни «з подвійними секретами» – «або і внизу, і вгорі, наприклад, за чеченською технологією, риболовні якісь гачки стоять, дуже багато неординарних рішень».

Міноборони України 22 серпня підтвердило, що українські війська з боєм увійшли в село Роботине, а вже незабаром з’явилися повідомлення, що в селі підняли український прапор.

Роботине російські військові утримували з березня 2022 року. Це село невелике, площею всього 3 квадратні кілометри. До війни, за офіційними даними, там проживало менш як 500 осіб. Проте військові експерти неодноразово заявляли про важливість цього населеного пункту, оскільки він дозволяє контролювати автодорогу, яка веде до Токмака – великого логістичного хабу російської армії, міста з довоєнним населенням близько 30 тисяч людей.