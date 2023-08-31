Вербове та Новопрокопівка: що дасть ЗСУ прорив першого рубежу оборони Росії

Україна розвиває успіх на Мелітопольському напрямку: в останній день літа Генштаб повідомив про поступ у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на південь від Роботиного. За день до цього – про успіхи ЗСУ на південний схід від нього, у напрямку Мала Токмачка-Вербове.

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Українські військові експерти, аналізуючи наступ Сил оборони на цьому напрямі, описали оперативну важливість саме цих двох сіл.

Вербове розташоване між основною та допоміжною лініями оборони армії Росії на Півдні, у низині відносно першої лінії перед ним.

Фактично ЗСУ достатньо буде взяти під контроль територію на північ від Вербового, щоб взяти під вогневий контроль Новофедорівку та Новопрокопівку поблизу, які розташовані на трасі Н-08 Запоріжжя – Маріуполь.

Це дозволить не штурмувати мінні поля та укріплення там, а «розкрити» їх зсередини. Подальші лінії укріплень Росії аж до Токмака також перебувають у низині відносно основної.

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Саме тому, ймовірно, Росія намагалася підпустити ЗСУ до першого рубежу оборони на цій ділянці – і затято контратакує Роботине, намагаючись повернути село.

Головні питання випуску:

Що дозволяє ЗСУ рухатися вперед на південь від Роботиного – попри те, що вони вперлися у головну лінію оборони росіян?

Який вигляд має штурм російської «лінії Суровікіна»?

Чи справді вихід ЗСУ на північні рубежі Вербового дозволить звільнити всю територію довкола?