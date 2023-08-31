Генштаб: ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках

Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, у Запорізькій області у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка українські військові мали успіх, на Бахмутському напрямку продовжують наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

У Генштабі ЗСУ додають, що противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області, зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках, там противник вів безуспішні наступальні дії в районах районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області та Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області, зазначають у штабі.

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Напередодні у Генштабі повідомляли про успіх ЗСУ в напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове Запорізької області.

Новопрокопівка та Вербове розташовані поблизу нещодавно звільненого Роботиного.