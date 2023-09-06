На Київщині через уламки російських ракет були пожежі у двох районах – МВС

Внаслідок падіння уламків російських ракет були пожежі у Фастівському та Бучанському районах Київщини, повідомив міністр внутрішні справ Ігор Клименко.



«Чергова неспокійна ніч для українців. Ворог комбіновано атакував Одещину та Київщину. На Київщині в результаті падіння уламків ракет були зафіксовані пожежі у Фастівському та Бучанському районах», – написав він у телеграмі.



Підрозділи ДСНС ліквідували займання. Жертв та постраждалих немає.

Вночі 6 вересня в усіх регіонах України оголосили повітряну тривогу, яка тривала майже дві години. За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами, українські військові знищили 23 з 33 повітряних цілей противника. У Києві та на Київщині працювала ППО.

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Крім того, вночі 6 вересня російські війська протягом майже трьох годин атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками, загинула людина, повідомила місцева влада.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Москва, попри докази і свідчення, продовжує заперечувати свої атаки по цивільних в Україні.