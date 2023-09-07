З початку російського вторгнення 740 людей постраждали від вибухових пристроїв – ДСНС

Від початку повномасштабної агресії Росії 740 людей постраждали від вибухонебезпечних предметів – про це повідомив заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Дідик, передає медіа-майданчик Сил оборони.

За його словами, з них 242 людей померли, 498 зазнали поранень.

«Він уточнив, що в переліку постраждалих 76 дітей, 13 з яких загинули», – цитує медіа-майданчик.

За даними ДСНС, які навів Дідик, 30% території України, тобто 174 тисяч квадратних кілометрів забруднені вибухонебезпечними предметами, з них 13,5 тисяч квадратних кілометрів – акваторія водойм.

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Наразі піротехніки обстежили 93 тисяч гектарів забруднених площ і 7,5 тисяч гектарів акваторії. Рятувальники знешкодили 427 тисяч вибухонебезпечних предметів, серед них міни, касетні боєприпаси та дистанційно встановлені міни.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих частинах Херсонської та Харківської областях.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.