КМВА: до поліції надійшли дані про замінування всіх ТРЦ Києва

Київська міська військова адміністрація повідомила про надходження до поліції даних про замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва.

«Поліція столиці отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності… Поліція, ДСНС, СБУ вживають усі необхідні заходи», – цитує пресслужба КМВА очільника адміністрації­­­ Сергія Попка.

1 і 4 вересня надходила інформація про мінування усіх шкіл Києва, яка виявилася хибною.