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Інформація про мінування шкіл у Києві не підтвердилася – КМВА

Відколи розпочався навчальний рік, вдруге надходять повідомлення про псевдомінування (фото ілюстративне)

Після перевірки інформація про мінування шкіл у Києві не підтвердилася, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Після повідомлення про замінування була проведена ретельна перевірка усіх середніх шкіл розташованих у Києві. Інформація не підтвердилась. Виклик був хибним», – йдеться в повідомленні КМВА у Telegram.

Раніше повідомлялося, що в понеділок уранці до поліції Києва, як і 1 вересня, надійшла інформація про мінування всіх середніх шкіл, а також коледжів, розташованих у столиці.

Також сьогодні у Києві оголошувалась повітряна тривога.

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