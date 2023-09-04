КМВА: у Києві знову надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл

У Києві поліція знову отримала повідомлення про замінування усіх середніх шкіл та коледжів, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.

«Столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів», – йдеться у повідомленні.

У КМВА зазначають, що рішення щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень буде ухвалюватися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією, додають у КМВА.

Правоохоронці наразі ситуацію не коментують.

1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл, яке після ретельної перевірки не підтвердилося.

1 вересня розпочався новий навчальний 2023/2024 рік в Україні. За даними Міносвіти, форми навчання в закладах освіти визначають обласні воєнні адміністрації на місцях з урахуванням безпекової ситуації. Форми навчання допускаються різні: дистанційна, змішана та очна.