Влада: армія РФ кількома ракетами поцілила по Запоріжжю, щонайменше одна людина постраждала

Російські військові вранці кількома ракетами завдали удару по Запоріжжю, щонайменше одна людина постраждала, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



«Зранку ворог поцілив кількома ракетами (попередньо – балістичними) у об‘єкти цивільної інфраструктури обласного центру. На місці працюють всі відповідні служби. Є інформація про мінімум одну постраждалу людину», – написав він у телеграмі.

Напередодні війська РФ завдали удару по Запорізькому району.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН станом на 27 серпня підтвердили загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.