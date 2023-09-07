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Влада повідомила про російський удар по Запорізькому району

Наслідки ракетного удару РФ по місту Запоріжжя, 10 серпня 2023 року

Війська РФ завдали удару по Запорізькому району, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Ворог поцілив по Запорізькому району. Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням. На місце вже вирушили всі відповідні служби», – написав він у телеграмі.

Раніше у соцмережах повідомили про звуки вибуху в Запоріжжі.

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Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН станом на 27 серпня підтвердили загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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