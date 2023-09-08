Кількість постраждалих через удар Росії в Кривому Розі зросла до 73 – ОВА

У Кривому Розі кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару зросла до 73, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«За уточненою інформацією, у Кривому Розі – 73 постраждалих. Із них 35 – в лікарні. Стан 34-річного і двох 28-річних чоловіків медики все ще оцінюють як важкий. Одна людина загинула», – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, в місті, серед іншого, понівечені 62 багатоквартирні будинки і сім приватних осель, побиті понад пів сотні автомобілів.

«Комунальні служби все ще розчищають територію від уламків. Вивезли майже 210 тонн зруйнованих конструкцій», – додав голова ОВА.

Раніше влада повідомляла про одного загиблого і 60 постраждалих.

Російські війська обстріляли Кривий Ріг вранці 8 вересня. Як уточнив керівник МВС Ігор Клименко, через російський удар зруйнована одна із адмінбудівель поліції – загинув поліцейський.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.