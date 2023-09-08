Оновлені дані: через удар по Кривому Рогу поранені 60 людей

Загалом відомо про 59 поранених через російський удар по Кривому Рогу, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 8 вересня.

«Кривий Ріг. За оновленою інформацією, внаслідок обстрілу загинула 1 особа та 59 осіб постраждало», – йдеться в повідомленні.

Згодом ДСНС повідомили про 60 поранених.

Комунальні служби вивозять будівельні уламки з місця влучання.

Останні дані свідчили про 55 поранених.

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Раніше міністр внутрішніх справ повідомив, що в Кривому Розі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. Російські війська обстріляли Кривий Ріг вранці 8 вересня, одна людина загинула.

Як уточнив керівник МВС Ігор Клименко, через російський удар зруйнована одна із адмінбудівель поліції – загинув поліцейський.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.