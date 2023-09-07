Російський удар по Одещині: прокуратура повідомляє про двох поранених

Правоохоронці відкрили провадження через обстріл Одеської області за статтею про порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Йдеться про російську атаку дронами по області вночі проти 7 вересня.

«Ворог атакував об’єкти припортової та цивільної інфраструктури півдня регіону. Внаслідок атаки постраждало двоє водіїв вантажівок», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, удари пошкодили елеватор та адміністративні приміщення. Крім того, вибухова хвиля пошкодила низку приватних домоволодінь.

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Триває документація наслідків обстрілів.

Війська РФ знову протягом трьох годин атакували південь Одещини вночі проти 7 вересня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він заявляв про одного пораненого. За його словами, це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів.

За даними Повітряних сил України, українські військові знищили 25 ударних безпілотників Shahed-136/131, якими Росія вночі 7 вересня атакувала Україну.